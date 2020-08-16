Телевизоры
Сегодня 20:50
Люди за один день раскупили прозрачные телевизоры Xiaomi стоимостью полмиллиона рублей
Правда, Xiaomi выпустила ограниченную партию
Недавно Xiaomi представила первый в мире серийный прозрачный телевизор Mi TV Lux Transparent Edition. Концептуальное устройство раскупили за день, несмотря на то, что оно стоит $7100 (около полумиллиона рублей).
Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition, как мы уже писали, поступил в продажу сегодня. Сегодня же продажи остановились из-за солд-аута. Надо понимать, что, поскольку устройство, скорее, экспериментальное, Xiaomi пустила в продажу не так много экземпляров. Через онлайн-площадку JD.com, например, было продано всего 38 телевизоров. В других магазинах запасы Mi TV Lux Transparent Edition тоже кончились. Следующую поставку обещают через 45 дней.
Напомним, Mi TV Lux Transparent Edition оснащён экраном диагональю 55 дюймов и частотой обновления 120 Гц.