Люди за один день раскупили прозрачные телевизоры Xiaomi стоимостью полмиллиона рублей

Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition, как мы уже писали, поступил в продажу сегодня. Сегодня же продажи остановились из-за солд-аута. Надо понимать, что, поскольку устройство, скорее, экспериментальное, Xiaomi пустила в продажу не так много экземпляров. Через онлайн-площадку JD.com, например, было продано всего 38 телевизоров. В других магазинах запасы Mi TV Lux Transparent Edition тоже кончились. Следующую поставку обещают через 45 дней.

Напомним, Mi TV Lux Transparent Edition оснащён экраном диагональю 55 дюймов и частотой обновления 120 Гц.