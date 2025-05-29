М.Видео-Эльдорадо начала продажи OLED-телевизоров TCL P8K с 144 Гц и звуком от Onkyo

Новинки предлагают OLED изображение, частоту обновления 144 Гц и встроенный звук от Onkyo — все это делает их отличным выбором для домашних кинотеатров и игр. В линейку вошли четыре модели с диагональю от 55 до 85 дюймов.

Самый доступный — TCL 55P8K за 64 999 рублей. Он оснащен 4K-экраном с технологией MEMC и встроенным саундбаром. Модель 65P8K (84 999 рублей) подойдет для киноманов и владельцев игровых консолей — у нее глубокий черный цвет и игровая оптимизация.