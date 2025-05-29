М.Видео-Эльдорадо начала продажи OLED-телевизоров TCL P8K с 144 Гц и звуком от Onkyo

Опубликовано 29 мая 2025, 08:001 мин.
М.Видео-Эльдорадо начала продажи OLED-телевизоров TCL P8K с 144 Гц и звуком от OnkyoНа условиях эксклюзивности
В сети М.Видео-Эльдорадо стартовали эксклюзивные продажи телевизоров TCL серии P8K.
Новинки предлагают OLED изображение, частоту обновления 144 Гц и встроенный звук от Onkyo — все это делает их отличным выбором для домашних кинотеатров и игр. В линейку вошли четыре модели с диагональю от 55 до 85 дюймов.
Самый доступный — TCL 55P8K за 64 999 рублей. Он оснащен 4K-экраном с технологией MEMC и встроенным саундбаром. Модель 65P8K (84 999 рублей) подойдет для киноманов и владельцев игровых консолей — у нее глубокий черный цвет и игровая оптимизация.
Для тех, кто ищет максимум погружения, есть TCL 75P8K (119 999 рублей) и флагман серии — 85-дюймовый TCL 85P8K за 179 999 рублей. На последнюю модель действует акция: скидка до 50% на саундбар.
Все телевизоры серии можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без переплат.