«М.Видео» и «Эльдорадо» объявили 50-% скидки на телевизоры Toshiba

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«М.Видео» и «Эльдорадо» объявили 50-% скидки на телевизоры ToshibaТо есть возвращают прошлогоднюю стоимость
«М.Видео» и «Эльдорадо» объявили о том, что снижают цены на телевизоры Toshiba. Как обещают магазины, они вернутся к уровню прошлого года. Это 50-% скидка.
Все доступные по акционной цене модели можно посмотреть на официальных страницах магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо». Например, базовые модели, в частности 32-дюймовую Toshiba L5069 можно купить за 17 999 рублей вместо 27 999 рублей. Цена такой же модели, но с диагональю 43 дюйма, снизилась с 46 999 до 25 999 рублей.
В каталоге есть и премиальные модели. Например Ultra HD 4K-телевизор Toshiba M550KE с диагональю 65 дюймов можно приобрести за 84 999 рублей.
Акция в «М.Видео» по этой ссылке, а в «Эльдорадо» — по этой.