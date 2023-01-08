Телевизоры
19:47, 08 января 2023
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Мечта сбылась: представлен полностью беспроводной телевизор

Работает от четырёх аккумуляторов

На выставке CES 2023 представили полностью беспроводной 55-дюймовый 4K OLED-телевизор.

Мечта сбылась: представлен полностью беспроводной телевизор

Фото: Future

У модели Displace нет даже кабеля питания. Он работает от четырёх перезаряжаемых литий-ионных батарей. Они дают шесть часов просмотра в день в течение месяца. Телевизор, беспроводная базовая станция, аккумуляторы и зарядное устройство стоят 3000 долларов.

Также можно приобрести комплект из четырёх телевизоров за 9000 долларов, соединив их в большую 8K-панель.

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