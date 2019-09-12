Motorola готовит к выпуску свой первый телевизор

Издание Gizchina сообщает, что представить его Motorola должна уже 16 сентября на индийском рынке. Телевизор будет работать под управлением Android, иметь технологию TruSurround и встроенный саундбар.

В сети есть даже изображение телевизора. Оно показывает лишь часть устройства, по нему можно понять, что динамик расположен прямо под экраном.

Более того, источники даже сообщают дату начала продаж Motorola TV в Индии — 29 сентября. В этот день местная площадка Flipkart открывает большую распродажу.

Для оформления использовано фото Gizchina