На фото попали первые OLED-телевизоры Xiaomi

Скорее всего, фотографии сделали в одном из розничных магазинов компании. К сожалению, на снимки не попали таблички с характеристиками телевизоров. Однако по ранним утечкам известно, что модели получат экран разрешением 4K и кадровую частоту в 120 Гц. Есть информация, что у топового телевизора линейки диагональ будет составлять 65 дюймов. Кроме того, модели имеют сертификацию Dolby.

Если верить слухам, то новые телевизоры Xiaomi будут дорогими. Им обещают цену в $2830 (около 200 тысяч рублей).

Xiaomi уже заявляла, что новинки будут совместимы с консолями нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.