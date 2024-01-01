На производителя телевизоров подали в суд за ненастоящие 120 Гц

В судебном иске 2018 года утверждалось, что Vizio ввела покупателей в заблуждение, используя термин «эффективная частота обновления», который часто описывает результат, достигнутый благодаря программной обработке, а не истинную, родную частоту обновления телевизора. Большинство телевизоров Vizio, о которых идет речь, имеют родную частоту обновления 60 Гц, а не рекламируемые 120 Гц или 240 Гц.

Что предлагает мировое соглашение? До 50 долларов на каждый соответствующий требованиям телевизор (в зависимости от количества поданных исков), Vizio должна прекратить использование вводящих в заблуждение терминов о частоте обновления, а также предоставить расширенные услуги и ограниченную годовую гарантию всем владельцам телевизоров.

Vizio отрицает наличие каких-либо правонарушений, но согласилась на урегулирование, чтобы избежать судебных издержек.