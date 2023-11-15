На старых моделях умных телевизоров Samsung теперь можно играть в облаке

Поддерживаются такие облачные игровые приложения, как Xbox Game Pass, GeForce Now(в настоящее время в бета-версии на моделях 2020 года), Luna, Utomik, Antstream Arcade и Blacknut Cloud Gaming.

Кроме того, Samsung вводит в интерфейс Gaming Hub на телевизорах 2022 и более новых моделей еще один облачный стриминговый сервис под названием Boosteroid, позволяющий пользователям играть в игры с таких платформ, как Steam, Epic Games Store и Battle.net.

Расширенные предложения Samsung по облачным играм хотя и не заменяют консоль, но являются приемлемым решением для тех, у кого нет консоли или кто ищет возможность играть в разных комнатах.