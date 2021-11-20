На телевизорах LG можно будет сыграть в компьютерные игры без консоли и ПК

Приложение будет работать на телевизорах LG под управлением webOS. В компании считают, что благодаря большим размерам экрана, реалистичному качеству изображения и высокой частоте обновления OLED-телевизоры LG идеально подходят для GeForce NOW. Этот сервис сейчас позволяет геймерам запускать множество игр на слабых компьютерах, Android-устройствах и т.д.

Бета-тестирование приложения начнётся в ближайшее время на некоторых моделях телевизоров LG 4K OLED, QNED Mini LED и NanoCell 2021 года на 80 рынках. Приложение позволит владельцам совместимых телевизоров LG играть в более чем 35 игр. Никакое дополнительное оборудование, кроме геймпада, не понадобится. Среди игр: Rocket League, Destiny 2, Crysis Remastered Trilogy. Все они запускаются в качестве 1080p и 60 fps.