На заводе Samsung в Калуге начнут собирать «российско-китайские» телевизоры

Предполагается, что компания будет использовать эту инфраструктуру для производства телевизоров, в перспективе выпуская продукцию под собственным брендом и изучая возможность выступать в качестве контрактного производителя для сторонних компаний.

На данный момент подробностей о масштабах и конкретных моделях телевизоров, которые будут производиться, пока не разглашаются.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России сообщили, что компания Apple заплатила антимонопольный штраф в размере около 1,2 миллиарда рублей, что предполагает нежелание компании уходить из России. В ФАС отметили, что деньги уже поступили в бюджет РФ.