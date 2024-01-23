На заводе Samsung в Калуге начнут собирать «российско-китайские» телевизоры

Опубликовано 23 января 2024, 21:40
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На заводе Samsung в Калуге начнут собирать «российско-китайские» телевизорыПроизводством займется VVP Group
VVP Group, дистрибьютор на рынке электроники, собирается начать производство «российско-китайских» телевизоров на заводе Samsung (принадлежит ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга») в Калуге. Как сообщается, компания приобрела или арендовала производственную линию, пишет газета «Коммерсант».
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Предполагается, что компания будет использовать эту инфраструктуру для производства телевизоров, в перспективе выпуская продукцию под собственным брендом и изучая возможность выступать в качестве контрактного производителя для сторонних компаний.
На данный момент подробностей о масштабах и конкретных моделях телевизоров, которые будут производиться, пока не разглашаются.
Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России сообщили, что компания Apple заплатила антимонопольный штраф в размере около 1,2 миллиарда рублей, что предполагает нежелание компании уходить из России. В ФАС отметили, что деньги уже поступили в бюджет РФ.
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