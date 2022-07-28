Насколько меньше вы будете платить за электричество, если станете смотреть телевизор в экономном режиме

Насколько меньше вы будете платить за электричество, если станете смотреть телевизор в экономном режимеИ есть ли вообще смысл пользоваться этой функцией
В настройках современного телевизора вы найдёте большое количество самых разных режимов. Например, «Кино», «Спорт» и пр. В одних режимах изображение получается более тёплым, в других - более холодным. Что же касается «Экономного режима», то он просто изменяет картинку таким образом, что электроэнергии при просмотре ТВ тратится меньше. Например, в этом случае экран становится темнее, чем при обычном режиме.
Журналист издания How-To Geek провёл эксперимент, в ходе которого измерил энергопотребление телевизоров в разных режимах. Результаты вы можете видеть ниже. Среди этих режимов был и ЭКО-режим. Выяснилось, что по сравнению со стандартным он даёт возможность сэкономить 11 (32" Insignia Full HD), 35 (43″ Scepter Full HD) и 24 (50" Hisense 4K) процента электричества. При режиме «Кино» тратится примерно столько же электроэнергии, как и при экономном, а при активации режима «Яркий» - почти столько же, сколько при стандартном.
В целом сэкономить ЭКО-режим лучше всего помогает при использовании 50-дюймовой 4К-панели. А вот разница между показателями при использовании телевизора с разрешением Full HD и небольшой диагональю совсем небольшая.
Если попытаться подсчитать сумму экономии в рублях, то получится следующее. В 2021 году в РФ за за 1 кВтч в среднем люди платили 3,6 рублей, а дороже всего электричество обходилось жителям Чукотки: до 11,43 рублей за 1 кВтч. Если брать в качестве примера Чукотку, то при ежедневной работе в течение четырёх часов телевизора в год придётся платить 1922 рублей (при стандартном режиме) или 1464 рублей (при ЭКО-режиме). То есть разница между ними равняется всего 458 рублей.