Насколько меньше вы будете платить за электричество, если станете смотреть телевизор в экономном режиме

В настройках современного телевизора вы найдёте большое количество самых разных режимов. Например, «Кино», «Спорт» и пр. В одних режимах изображение получается более тёплым, в других - более холодным. Что же касается «Экономного режима», то он просто изменяет картинку таким образом, что электроэнергии при просмотре ТВ тратится меньше. Например, в этом случае экран становится темнее, чем при обычном режиме.

Журналист издания How-To Geek провёл эксперимент, в ходе которого измерил энергопотребление телевизоров в разных режимах. Результаты вы можете видеть ниже. Среди этих режимов был и ЭКО-режим. Выяснилось, что по сравнению со стандартным он даёт возможность сэкономить 11 (32" Insignia Full HD), 35 (43″ Scepter Full HD) и 24 (50" Hisense 4K) процента электричества. При режиме «Кино» тратится примерно столько же электроэнергии, как и при экономном, а при активации режима «Яркий» - почти столько же, сколько при стандартном.