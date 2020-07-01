Названа вероятная цена первого OLED-телевизора Xiaomi

Партнер инвестиционного отделения Xiaomi Industry Investment и известный аналитик Пан Цзютан рассказал о том, что потенциальным покупателям нового устройства Xiaomi стоит ориентироваться на ценник в районе 2 830 долларов или 200 тыс рублей. Связано это, по его словам, с тем, что цена OLED-дисплеем примерно в 5 раз дороже, чем IPS-экранов с такой же диагональю. При этом другой китайский источник утверждает, что на деле цена первого OLED-телевизора Xiaomi составит 2 260 или 160 тыс рублей.