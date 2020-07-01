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Названа вероятная цена первого OLED-телевизора Xiaomi
И она, будем честны, выше, чем хотелось бы видеть у “народного бренда”
Завтра, 2 июля, Xiaomi должна представить свой первый OLED-телевизор. Как это обычно бывает перед анонсами компании, пользователи начали гадать, а во сколько китайский техногигант оценит собственные новинки. И вот, на радость всех неравнодушных, была названа вероятная цена грядущей новинки.
Партнер инвестиционного отделения Xiaomi Industry Investment и известный аналитик Пан Цзютан рассказал о том, что потенциальным покупателям нового устройства Xiaomi стоит ориентироваться на ценник в районе 2 830 долларов или 200 тыс рублей. Связано это, по его словам, с тем, что цена OLED-дисплеем примерно в 5 раз дороже, чем IPS-экранов с такой же диагональю. При этом другой китайский источник утверждает, что на деле цена первого OLED-телевизора Xiaomi составит 2 260 или 160 тыс рублей.
Напомним, что официальные тизер-постеры новинки уже подтвердили, что телевизор получит экран с разрешением 4K, поддержку частоты обновления изображения 120 Гц и сертификацию Dolby.