Названы самые популярные телевизоры в России

Согласно пресс-релизу компании, лидером стал телевизор Samsung UE32N5000AU. В целом, устройства южнокорейской компании заняли семь позиций в топ-10. Ещё два места получили телевизоры LG и одно — Sony. Наиболее популярными моделями данных производителей оказались LG 43UK6200 и Sony KD-55XF9005.

Что касается характеристик, то пользователи Яндекс.Маркета чаще всего интересовались телевизорами с диагональю 40-42 дюйма и 32-39 дюймов. Большие диагонали (70-85 и 85-105) оказались интересны только 2% и 0,3% пользователей соответственно.

Важна была для покупателей функция SMART TV. Телевизоры с ней искали 73% пользователей Яндекс.Маркета.