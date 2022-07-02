Не рассчитали: телевизоры Samsung оказались на складах в избытке

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Не рассчитали: телевизоры Samsung оказались на складах в избыткеИ спрос ниже, и в прошлом перебдели
Источники пишут, что Samsung Electronics столкнулась с переизбытком ЖК-панелей для телевизоров. Из-за этого компания, как сообщается, приостановила закупку компонентов у своих поставщиков до дальнейшего уведомления.
Ранее аналитики ожидали, что в этом году Samsung закупит около 54 миллионов ЖК-панелей для своего подразделения Smart TV. Тем не менее, из-за более низких, чем прогнозировалось, поставок, Samsung сократила свою годовую цель до приблизительно 40 миллионов.
Одна из причин, по которой компания приостанавливает заказы на ЖК-дисплеи, заключается в том, что спрос на телевизоры резко упал в первой половине 2022 года, особенно в Европе и Северной Америке. Однако это не единственная причина.
В 2021 году Samsung заказала на 10% больше телевизионных панелей по сравнению с предыдущим годом, чтобы обезопасить себя и решить проблемы с логистикой в условиях глобального дефицита. Но теперь запасов оказалось слишком много.