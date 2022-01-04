Новая камера для телевизоров накажет вас, если вы сядете слишком близко

Телевизоры
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Новая камера для телевизоров накажет вас, если вы сядете слишком близкоДовольно странная новинка
Sony продемонстрировала на CES 2022 камеру Bravia Cam для своих телевизоров. Она будет поставляться в комплекте с некоторыми моделями компании (например, с новым QD-OLED A95K) и продаваться как дополнительное оборудование для остального модельного ряда. Основная функция камеры — совершение видеозвонков. Но есть в ней и кое-что странное.
Во-первых, Bravia Cam позволит управлять телевизорами Sony 2022 года с помощью жестов. Можно выключить устройство, например, сжав кулак. Во-вторых, камера сможет обнаруживать, если кто-то сел слишком близко к телевизору. Безусловно, эта функция больше нацелена на детей. Если они сели вплотную к экрану, он просто потухнет.
Камеру также можно использовать для того, что Sony называет «компенсацией расстояния просмотра». Настройки яркости и звуковые эффекты будут автоматически регулироваться в зависимости от того, как далеко вы сидите. Ещё Bravia Cam будет автоматически выключать телевизор, если вы вышли из комнаты.
Источник: The Verge