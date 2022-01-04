Новая камера для телевизоров накажет вас, если вы сядете слишком близко

Во-первых, Bravia Cam позволит управлять телевизорами Sony 2022 года с помощью жестов. Можно выключить устройство, например, сжав кулак. Во-вторых, камера сможет обнаруживать, если кто-то сел слишком близко к телевизору. Безусловно, эта функция больше нацелена на детей. Если они сели вплотную к экрану, он просто потухнет.

Камеру также можно использовать для того, что Sony называет «компенсацией расстояния просмотра». Настройки яркости и звуковые эффекты будут автоматически регулироваться в зависимости от того, как далеко вы сидите. Ещё Bravia Cam будет автоматически выключать телевизор, если вы вышли из комнаты.