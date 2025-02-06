Nvidia Shield TV получил первое большое обновление за два года

Опубликовано 06 февраля 2025, 13:241 мин.
Nvidia Shield TV получил первое большое обновление за два годаВот что нового
Nvidia выпустила первое крупное обновление для Shield TV за последние два года. Shield Experience 9.2 исправляет множество ошибок и предлагает несколько новых функций для стримингового устройства.
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Обновление, которое теперь доступно для всех моделей Shield TV, устраняет такие проблемы, как нечеткое воспроизведение видео, не реагирующие пульты, проблемы с Wi-Fi и ошибки «кастинга» с Apple Music. Кроме того, оно улучшает синхронизацию аудио, управление хранилищем и Google Assistant.
Что касается новых функций, Shield Experience 9.2 добавляет поддержку AURO-3D для «высококачественного иммерсивного звука», улучшенную опцию совпадения частоты кадров (в бета-версии) и улучшенный родительский контроль.
Однако остается одна проблема — после обновления Shield TV может исчезнуть из приложения Google Home, что потребует от пользователей вручную добавить его обратно.