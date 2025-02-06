Nvidia Shield TV получил первое большое обновление за два года

Обновление, которое теперь доступно для всех моделей Shield TV, устраняет такие проблемы, как нечеткое воспроизведение видео, не реагирующие пульты, проблемы с Wi-Fi и ошибки «кастинга» с Apple Music. Кроме того, оно улучшает синхронизацию аудио, управление хранилищем и Google Assistant.

Что касается новых функций, Shield Experience 9.2 добавляет поддержку AURO-3D для «высококачественного иммерсивного звука», улучшенную опцию совпадения частоты кадров (в бета-версии) и улучшенный родительский контроль.

Однако остается одна проблема — после обновления Shield TV может исчезнуть из приложения Google Home, что потребует от пользователей вручную добавить его обратно.