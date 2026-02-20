Обделенным смартфонами Samsung олимпийцам «Триколор» подарит телевизоры

На Олимпиаде в Милане 13 российских спортсменов выступали под нейтральным флагом. Ранее в СМИ появилась информация, что российские и белорусские спортсмены не получили традиционные подарки. Остальным участникам вручили эксклюзивные смартфоны Samsung, однако в пресс-службе Международный олимпийский комитет сообщили, что передача таких устройств россиянам «могла бы нарушить действующее законодательство».

В «Триколоре» подчеркнули, что хотят поддержать атлетов и выразить им благодарность за участие в соревнованиях. По мнению компании, спортсмены должны чувствовать внимание и уважение на родине, независимо от обстоятельств. Инициативу поддержало Министерство спорта РФ.