Обделенным смартфонами Samsung олимпийцам «Триколор» подарит телевизоры

Опубликовано 20 февраля 2026, 19:491 мин.
Обделенным смартфонами Samsung олимпийцам «Триколор» подарит телевизорыРоссийским участникам Олимпиады в Милане
«Триколор» решила поддержать российских спортсменов, выступавших на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. По возвращении домой 13 атлетов получат в подарок современные телевизоры собственного производства бренда «Триколор».
© Триколор
На Олимпиаде в Милане 13 российских спортсменов выступали под нейтральным флагом. Ранее в СМИ появилась информация, что российские и белорусские спортсмены не получили традиционные подарки. Остальным участникам вручили эксклюзивные смартфоны Samsung, однако в пресс-службе Международный олимпийский комитет сообщили, что передача таких устройств россиянам «могла бы нарушить действующее законодательство».
В «Триколоре» подчеркнули, что хотят поддержать атлетов и выразить им благодарность за участие в соревнованиях. По мнению компании, спортсмены должны чувствовать внимание и уважение на родине, независимо от обстоятельств. Инициативу поддержало Министерство спорта РФ.