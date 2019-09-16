Объявлены цены первых телевизоров Motorola

Линейка телевизоров получила незамысловатое название — Motorola TV. В неё входят и бюджетные, и флагманские модели.

Младший представитель линейки имеет 32-дюймовый экран с разрешением 1366х768 точек. Так же, как и старшие устройства, телевизор построен на матрице IPS с углами обзора 178 градусов. Кроме того, в линейке есть Motorola TV с экранами на 42, 55 и 65 дюймов. У каждого устройства частота обновления экрана составляет 60 Гц, а яркость – 350 нит. Работают они на неизвестном четырёхъядерном процессоре CA53.

Версия операционной системы телевизоров — Android 9 Pie. Через них можно заходить в магазин приложений Google Play. Motorola TV поддерживают голосовое управление при помощи Google Assistant.

Продажи телевизоров стартуют 29 сентября на индийском рынке. Цены на 32-дюймовую модель начинаются с $200, на 55-дюймовую — с $560, а на 65-дюймовую — с $910. Появятся ли они на других рынках, пока неизвестно.