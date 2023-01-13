Очень легко уронить: новые смарт-телевизоры LG отзывают из-за неустойчивой подставки

16:31, 13 января 2023
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Очень легко уронить: новые смарт-телевизоры LG отзывают из-за неустойчивой подставкиА они дорогие
Комиссия США по безопасности потребительских товаров сообщила, что LG Electronics отзывает новые 86-дюймовые из-за плохой подставки.
Фото: LG
Как сообщили в комиссии, телевизоры неустойчивы на собранной подставке. Это создаёт серьёзную опасность их опрокидывания, что может привести к травмам или смерти детей и других лиц. Всего будет отозвано около 52 тысяч смарт-ТВ. Серийные номера отозванных продуктов такие: 202RM, 203RM, 204RM, 205RM, 206RM, 207RM или 208RM.
Все телевизоры были проданы через Walmart, Best Buy, Costco и другие магазины, а также на Amazon.com, Walmart.com, Bestbuy.com и Costco.com с марта 2022 года по сентябрь 2022 года по цене от 1100 до 1900 долларов.