Очень легко уронить: новые смарт-телевизоры LG отзывают из-за неустойчивой подставки

Как сообщили в комиссии, телевизоры неустойчивы на собранной подставке. Это создаёт серьёзную опасность их опрокидывания, что может привести к травмам или смерти детей и других лиц. Всего будет отозвано около 52 тысяч смарт-ТВ. Серийные номера отозванных продуктов такие: 202RM, 203RM, 204RM, 205RM, 206RM, 207RM или 208RM.

Все телевизоры были проданы через Walmart, Best Buy, Costco и другие магазины, а также на Amazon.com, Walmart.com, Bestbuy.com и Costco.com с марта 2022 года по сентябрь 2022 года по цене от 1100 до 1900 долларов.