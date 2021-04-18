Телевизоры
Сегодня в 17:16
Огромный 65-дюймовый 4K-телевизор отдают дешевле 30 тысяч рублей
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В интернет-магазине «Эльдорадо» продают дешевле чем за 30 тысяч рублей 65-дюймовый 4K-телевизор. Это модель Telefunken.
Telefunken — известный немецкий производитель теле- и радиооборудования. Модель Telefunken TF-LED65S35T2SU в обычное время стоит 37 990 рублей. Однако «Эльдорадо» сейчас предлагает скидку в 7600 рублей, а промокод «почта2000» даёт дополнительное снижение цены на 2000 рублей. В итоге телевизор можно купить за 28 390 рублей.
Смарт-телевизор имеет LED экран разрешением 4K, форматом 16:9 и яркостью 310 кд/м². Углы обзора составляют 178 градусов. Частота обновления экрана — 60 Гц. Устройство воспроизводит как цифровые, так и аналоговые каналы, а также файлы с USB. Телевизор работает под управлением операционной системы Android TV.