Огромный 65-дюймовый 4K-телевизор отдают дешевле 30 тысяч рублей

Telefunken — известный немецкий производитель теле- и радиооборудования. Модель Telefunken TF-LED65S35T2SU в обычное время стоит 37 990 рублей. Однако «Эльдорадо» сейчас предлагает скидку в 7600 рублей, а промокод «почта2000» даёт дополнительное снижение цены на 2000 рублей. В итоге телевизор можно купить за 28 390 рублей.