13:55, 05 марта 2023
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Огромный 65" телевизор 4K Android TV продают всего за 31 тысячу рублей«Витязь»
СберМегаМаркет снизил цену на телевизор 4K Ultra HD ВИТЯЗЬ 65LU1207. Его можно купить за 30 999 рублей вместо 40 999.
Фото: СберМегаМаркет
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Диагональ экрана составляет 65 дюймов, а разрешение — 3840x2160 пикселей. «Витязь» — это российский бренд, спрос на который в последнее время вырос (+40%). Устройство работает под управлением операционной системы Android.