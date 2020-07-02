OnePlus представила недорогие телевизоры

Это 32-дюймовая OnePlus TV Y1 разрешением HD, 43-дюймовая OnePlus TV Y1 разрешением Full HD и 55-дюймовая OnePlus TV U1 разрешением 4K. Панели всех трёх телевизоров охватывают 93% цветового пространства DCI-P3.

Самая большая модель OnePlus TV U1 также получила технологию MEMC для динамической компенсации качества изображения и расширенный динамический диапазон Dolby Vision. Телевизор оснащён динамиками мощностью 30 Вт. Младшие модели получили динамики только на 20 Вт.

Телевизоры работают под управлением Android TV 9.0. Имеется встроенный голосовой помощник Google Assistant.

Самая маленькая модель будет стоить $174 (около 12 тысяч рублей по текущему курсу). 43-дюймовая OnePlus TV Y1 оценена в $308 (около 22 тысяч рублей), а OnePlus TV U1 — в $669 (около 50 тысяч рублей). Когда телевизоры появятся в России, пока неизвестно.