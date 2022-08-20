Онлайн-видео впервые обогнали телевизор по просмотрам

В прошлом месяце онлайн-трансляции составили 34,8% телесмотрения. Это немного больше, чем у кабельного телевидения, которое составляет 34,4%. Разница может показаться незначительной, но такое произошло впервые в истории.

Эксперты объясняют это замедлением выхода нового контента на традиционном телевидении и сокращением количества спортивных программ — у людей появилось больше времени на просмотр онлайн-трансляций. На результат также повлиял дебют популярных сериалов, таких как четвёртый сезон сериала «Очень странные дела» и первый сезон «Обители зла».