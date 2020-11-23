Телевизоры
Сегодня 14:59
Panasonic выпустила первый прозрачный дисплей
Но пока не в России
Panasonic выпустила свой первый прозрачный OLED дисплей, который показывала на выставке CIIE 2019.
В устройстве Panasonic используются OLED панели производства LG. Оба дисплея имеют диагональ 55 дюйма и разрешение FHD (1920 x 1080 пикселей). Вес устройства — около 1,75 килограмма.
Как пишет Gizmochina, LG Display — та компания, которая может производить дисплеи, способные работать в диапазоне температур от 0 до 40 градусов по Цельсию.
Интересная «фишка» дисплеев — способность переходить в «чёрный режим» (Black Mode). Устройство теряет прозрачность, и благодаря этому улучшается контрастность картинки. Иными словами, новинку можно использовать как самый обычный телевизор в режиме Black Mode.
Обе модели Panasonic будут продаваться пока на азиатско-тихоокеанского и японском рынках. Когда они появятся в России, неизвестно.