Первый телевизор LG с технологией Micro RGB оценили в 5000 долларов

Новинка доступна в трёх размерах: 75, 86 и 100 дюймов. Самая маленькая модель стоит 5000 долларов. Цена на большие версии пока не объявлена.

Внутри установлен процессор Alpha A11 AI, который управляет работой экрана и системой webOS. Телевизор “полностью покрывает профессиональные цветовые стандарты DCI-P3, BT.2020 и Adobe RGB”. Более тысячи зон затемнения.

Как пишут СМИ, по качеству цветопередачи Micro RGB превосходит OLED, но у OLED-телевизоров LG всё ещё есть преимущества в “контрасте и равномерности чёрного”. А еще RGB-экраны заметно дороже.