Первый телевизор от китайской OnePlus неприятно удивил ценой

OnePlus сообщила, что телевизор с незамысловатым названием OnePlus TV показывает отличную картинку. Охват цветового пространства NTSC у него составляет 120%.

Особенно много компания говорила про акустическую систему телевизора. У нового устройства установлено целых 8 динамиков суммарной мощностью 50 ватт и, конечно, есть поддержка Dolby Atmos.

OnePlus TV получил тонкие рамки и выдвижной саундбар. При включении телевизора он как бы выезжает из нижней грани.

Работает устройство под управлением Android TV, что не удивительно. Удивляет цена телевизора. Его младшая версия без саундбара будет стоить $985, а старшая — $1410. В продажу в Индии он поступит 28 сентября.

Фото: The Verge