Phynd и Samsung запустят бесплатный облачный гейминг на телевизорах

Управлять можно с помощью пульта, смартфона или геймпада. Сервис финансируется за счёт рекламы и предлагает библиотеку игр без подписки и скрытых платежей. Бета-версия стартует в США уже в этом году, а мировой запуск ожидается в 2026 году.

Постепенный отказ от консолей в пользу облачных сервисов, как пишут эксперты — новый мировой тренд. Phynd считает, что игры ещё и можно делать бесплатными, если за них платят рекламодатели.

Пока список игр не раскрыт. Однако на Samsung Gaming Hub уже доступны такие проекты, как Starfield, Fortnite и Call of Duty. Но, по словам разработчиков, в каталоге будут как инди-хиты, так и крупные ААА-проекты.