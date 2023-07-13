Почему в России в 2023 году купили ещё больше телевизоров, чем в разгар кризиса

Почему в России в 2023 году купили ещё больше телевизоров, чем в разгар кризисаИ почти полностью отказались от Samsung и LG
Российский телевизионный рынок в первом полугодии 2023 года вырос на 35%, несмотря на продолжающиеся санкции против страны. Это следует из данных ГК «F+ tech | Марвел», сообщают «Ведомости». Рост продаж телевизоров подтвердил и руководитель департамента «Кино и звук» группы «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Никонов.
Однако в денежном выражении сегмент год к году сократился на 7,5%. Рост самого рынка телевизоров и снижения общей выручки с продаж, объясняют эксперты, обусловлен рядом факторов, в том числе уходом западных брендов из России и приходом азиатских, увеличением спроса на отечественные бренды и снижением средней цены на телевизоры.
Раньше на российском рынке телевизоров доминировали иностранные бренды, такие как LG и Samsung. Однако из-за санкций они были вынуждены уйти из России, что дало возможность азиатским брендам, таким как китайским Hisense, Haier и японской Toshiba, завоевать свою долю рынка, рассказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.
К тому же «телевизоры LG и Samsung стали выглядеть менее привлекательно на витринах - корейские бренды препятствуют параллельному импорту, поэтому их продукция выглядит менее привлекательно и иногда на 30-40% дороже китайских аналогов.
Samsung ещё до ввода санкций отметился блокировкой телевизоров из параллельного импорта. Даже если обойти эти ограничения, любое обновление прошивки в таких телевизорах восстановит блокировку.
Средняя цена телевизоров в России в последние месяцы также снизилась. Это объясняется рядом факторов, в том числе девальвацией рубля и ростом предложения телевизоров китайского производства, которые чаще дешевле.
Во второй половине года и в 2023 году драйвером продаж стали телевизоры китайских производителей и новые «субсидированные» бренды (бренд «Hi», принадлежащий М.Видео-Эльдорадо, телевизоры Tuvio - бренд Яндекса, Hartens - Ozon), в которых наценка за характеристики снижена. Либо чтобы «захватить» долю рынка собственных торговых марок (СТМ), либо чтобы привлечь пользователей в экосистему - в таких условиях «железо» можно продавать близко к себестоимости.