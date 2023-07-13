Почему в России в 2023 году купили ещё больше телевизоров, чем в разгар кризиса

Однако в денежном выражении сегмент год к году сократился на 7,5%. Рост самого рынка телевизоров и снижения общей выручки с продаж, объясняют эксперты, обусловлен рядом факторов, в том числе уходом западных брендов из России и приходом азиатских, увеличением спроса на отечественные бренды и снижением средней цены на телевизоры.

Раньше на российском рынке телевизоров доминировали иностранные бренды, такие как LG и Samsung. Однако из-за санкций они были вынуждены уйти из России, что дало возможность азиатским брендам, таким как китайским Hisense, Haier и японской Toshiba, завоевать свою долю рынка, рассказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

К тому же «телевизоры LG и Samsung стали выглядеть менее привлекательно на витринах - корейские бренды препятствуют параллельному импорту, поэтому их продукция выглядит менее привлекательно и иногда на 30-40% дороже китайских аналогов.