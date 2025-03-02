Почти 1,6 миллиона телевизоров на базе Android пострадали от вируса Vo1d

В число наиболее пострадавших стран входят Бразилия (24,97%), Южная Африка (13,6%), Индонезия (10,54%) и Аргентина (5,27%). В Европе случаев заражения меньше, но эксперты утверждают, что смарт-телевизоры по-прежнему находятся в зоне риска.

Чтобы защитить свой Android TV, регулярно обновляйте прошивку и операционную систему устройства — обычно это можно сделать через меню «Система» или «Об этом телевизоре». Включив автоматическое обновление, вы не пропустите важные исправления безопасности. Кроме того, загружайте приложения только из магазина Google Play.