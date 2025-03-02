Почти 1,6 миллиона телевизоров на базе Android пострадали от вируса Vo1d

Опубликовано 02 марта 2025, 06:001 мин.
Почти 1,6 миллиона телевизоров на базе Android пострадали от вируса Vo1dКак обезопасить себя
По данным исследователей из Xlab, опасная вредоносная программа под названием Vo1d заразила около 1,6 миллиона устройств Android TV по всему миру. Пик распространения вредоносной программы пришелся на 14 января 2025 года. Эксперты предупреждают, что способность Vo1d оставаться незамеченным в течение нескольких месяцев делает его серьезной угрозой кибербезопасности.
В число наиболее пострадавших стран входят Бразилия (24,97%), Южная Африка (13,6%), Индонезия (10,54%) и Аргентина (5,27%). В Европе случаев заражения меньше, но эксперты утверждают, что смарт-телевизоры по-прежнему находятся в зоне риска.
Чтобы защитить свой Android TV, регулярно обновляйте прошивку и операционную систему устройства — обычно это можно сделать через меню «Система» или «Об этом телевизоре». Включив автоматическое обновление, вы не пропустите важные исправления безопасности. Кроме того, загружайте приложения только из магазина Google Play.