Полноценный показ телевизора Huawei Mate TV назначили на 4 сентября

Опубликовано 30 августа 2025, 10:301 мин.
Полноценный показ телевизора Huawei Mate TV назначили на 4 сентябряПервый
Huawei официально подтвердила, что её первый Mate TV будет представлен 4 сентября на большой презентации новых устройств. До этого бренд Mate ассоциировался в основном со смартфонами, планшетами и ноутбуками. Вместе с Mate TV компания покажет складной Mate XTs, планшет MatePad Mini, наушники FreeBuds 7i и др.
© Huawei
О планах выпустить умный телевизор серии Mate Huawei рассказывала ещё несколько недель назад на конференции по смарт-ТВ. Также стартовала программа предварительной регистрации для пользователей, но точная дата выхода до этого момента не называлась.
В тизере компания заявляет: «Большой Mate — большие перемены».