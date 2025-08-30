Полноценный показ телевизора Huawei Mate TV назначили на 4 сентября

Huawei официально подтвердила, что её первый Mate TV будет представлен 4 сентября на большой презентации новых устройств. До этого бренд Mate ассоциировался в основном со смартфонами, планшетами и ноутбуками. Вместе с Mate TV компания покажет складной Mate XTs, планшет MatePad Mini, наушники FreeBuds 7i и др.