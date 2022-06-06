После инцидента с отвалившимся экраном телевизора Xiaomi выпустила приложение для проверки устройств

Xiaomi анонсировала новое приложение для самотестирования смарт-телевизоров. Это новое приложение уведомит пользователей, если панель их ТВ может отвалиться. Приложение называется EA70 Self Check.

Это ответ компании на сразу два инцидента, связанных с телевизорами. Первый, как мы уже упоминали, попал на видео. А о втором рассказал пользователь: телевизор развалился у него прямо дома. В обоих случаях вины пользователей в произошедшем не было.

Сначала Xiaomi заявила, что эти две инцидента оказались редкими случаями. Однако позже выяснилось, что дефект есть у двух партий с датой производства между 14 февраля и 20 марта. Это побудило компанию запустить приложение для самопроверки, которое поможет пользователям проверить, не рискует ли их смарт-телевизор развалиться. Xiaomi также пообещала предоставлять бесплатное техническое обслуживание для телевизоров EA70.