Последний завод Samsung по производству телевизоров в Китае скоро закроется

Со слов интернет-инсайдеров, приближенных к данной сфере внутри южнокорейской компании, соответствующее решение было принято в связи с желанием повысить эффективность управления цепочкой поставок. Стоит отметить, что Samsung и вправду последние несколько лет планомерно закрывала свои точки производства на территории Китая.

Что же до завода по производству телевизоров в Тяньцзине, о котором и идет речь выше, то его планируют закрыть уже к концу ноября 2020 года. Интересно, что при этом южнокорейский гигант не планирует покидать рынок телевизоров - напротив, Samsung лишь откажется от выпуска ЖК-панелей, да и то, сделает это лишь для большей концентрации на производстве QD-OLED-панелей для своих QLED-телевизоров следующего поколения.