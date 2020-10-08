Телевизоры
Сегодня 16:29
Поставки телевизоров достигли исторического максимума
Вероятно, из-за пандемии
Аналитики TrendForce выяснили, что мировые поставки телевизоров достигли исторического максимума в третьем квартале 2020 года. Они составили 62,05 млн штук.
Как пишет The Verge, это на 12,9% больше, чем было в третьем квартале 2019 года, и на 38,8% больше, чем в предыдущем квартале. Крупнейшими поставщиками телевизоров на рынке стали Samsung и LG. Они ожидают увеличенной прибыли в 2020 году. В пятёрку лидеров среди производителей также входят TCL, Hisense и Xiaomi.
Аналитики предположили, что продажи телевизоров могли вырасти из-за пандемии: люди были вынуждены сидеть дома, и им было нужно себя развлекать. Теперь специалисты прогнозируют снижение поставок и повышение цен на телевизоры.