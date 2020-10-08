Поставки телевизоров достигли исторического максимума

Как пишет The Verge, это на 12,9% больше, чем было в третьем квартале 2019 года, и на 38,8% больше, чем в предыдущем квартале. Крупнейшими поставщиками телевизоров на рынке стали Samsung и LG. Они ожидают увеличенной прибыли в 2020 году. В пятёрку лидеров среди производителей также входят TCL, Hisense и Xiaomi.