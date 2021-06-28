Представлен недорогой 4K-телевизор Xiaomi

Новый телевизор компания представила как модель для молодёжи. Её оценили в $526 за версию диагональю 55 дюймов, в $681 — за 65-дюймовую версию и в $928 — за 75-дюймовую версию.

Экран телевизора обладает яркостью до 700 кд/м2, отображает 1,07 млрд оттенков цветов. Также у модели есть поддержка технологий Dolby Vision и MEMC. Xiaomi Mi TV ES 2022 работает на процессоре MediaTek MT9638, имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Телевизор оснащён портами USB и HDMI. Устройство работает под управлением MIUI for TV.

Пока неясно, выйдет ли телевизор за пределами Китая.