Телевизоры
Опубликовано 04 февраля 2025, 07:17
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Представлен OLED-телевизор для богачей с корпусом из вулканической лавы и бетона

Самая дешевая версия стоит £3299
Компания Loewe анонсировала роскошный OLED-телевизор Stellar Alu Black + Lava, задняя панель которого выполнена из охлажденной вулканической лавы.
Представлен OLED-телевизор для богачей с корпусом из вулканической лавы и бетона
© What Hi-Fi?

Этот материал, по заявлению производителя, отличается прочностью, антикоррозийными свойствами, теплоустойчивостью и звукоизоляцией.

Помимо необычного дизайна, новинка оснащена 80-ваттным саундбаром, моторизированной подставкой и поддержкой настенного крепления. OLED-дисплей разработан Loewe, а не LG, что делает модель эксклюзивной.

Представлен OLED-телевизор для богачей с корпусом из вулканической лавы и бетона
© What Hi-Fi?

Телевизор доступен в размерах от 42 до 65 дюймов, работает на Samsung Tizen OS, имеет четыре HDMI 2.1 и частоту обновления 144 Гц с VRR, что порадует геймеров.

Цена впечатляет:

  • 42 дюйма — £3299
  • 48 дюймов — £3799
  • 55 дюймов — £4299
  • 65 дюймов — £5999

Старт продаж намечен на конец февраля в Harrods и на сайте Loewe.

Источник:What Hi-Fi?
Автор:Булат Кармак
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