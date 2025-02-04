Представлен OLED-телевизор для богачей с корпусом из вулканической лавы и бетона

Опубликовано 04 февраля 2025, 07:171 мин.
Представлен OLED-телевизор для богачей с корпусом из вулканической лавы и бетонаСамая дешевая версия стоит £3299
Компания Loewe анонсировала роскошный OLED-телевизор Stellar Alu Black + Lava, задняя панель которого выполнена из охлажденной вулканической лавы.
Этот материал, по заявлению производителя, отличается прочностью, антикоррозийными свойствами, теплоустойчивостью и звукоизоляцией.
Помимо необычного дизайна, новинка оснащена 80-ваттным саундбаром, моторизированной подставкой и поддержкой настенного крепления. OLED-дисплей разработан Loewe, а не LG, что делает модель эксклюзивной.
Телевизор доступен в размерах от 42 до 65 дюймов, работает на Samsung Tizen OS, имеет четыре HDMI 2.1 и частоту обновления 144 Гц с VRR, что порадует геймеров.
Цена впечатляет:
- 42 дюйма — £3299
- 48 дюймов — £3799
- 55 дюймов — £4299
- 65 дюймов — £5999
Старт продаж намечен на конец февраля в Harrods и на сайте Loewe.