Представлен OLED-телевизор для богачей с корпусом из вулканической лавы и бетона

Телевизор доступен в размерах от 42 до 65 дюймов, работает на Samsung Tizen OS, имеет четыре HDMI 2.1 и частоту обновления 144 Гц с VRR, что порадует геймеров.

Цена впечатляет:

42 дюйма — £3299

48 дюймов — £3799

55 дюймов — £4299

65 дюймов — £5999

Старт продаж намечен на конец февраля в Harrods и на сайте Loewe.