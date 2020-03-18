Представлен первый в мире телевизор с двумя экранами и разрешением 8K

Телевизор получил 85-дюймовую основную панель и 28-дюймовую дополнительную. Расположена она прямо под главным экраном. Он, к слову, поддерживает разрешение 8K, частоту обновления экрана 120 Гц. Улучшить качество картинки помогают алгоритмы машинного обучения. Компания заявляет, что по качеству цветопередачи телевизор якобы опередил iPhone 11.

На вспомогательном экране показываются уведомления, также он поддерживает голосовые команды.

Стоить такое устройство будет, конечно, невероятно дорого. Цена составит 79 999 юаней (почти 921 тысячу рублей по текущему курсу). Когда начнутся продажи телевизора (хотя вы вряд ли захотите его купить), пока неясно.