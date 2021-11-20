Представлен самый мощный в мире процессор для умных телевизоров

Сообщается, что Pentonic 2000 — первый в мире коммерческий ТВ-чип, использующий 7-нм техпроцесс TSMC. Эта технология обеспечивает новый уровень производительности и эффективности. Процессор поддерживает работу не только с дисплеями разрешением 8K и частотой обновления 120 Гц, но и с игровыми ПК с частотой 144 Гц и консолями последнего поколения.

Кроме того, имеется поддержка технологии MEMC, которая интеллектуально масштабирует контент с низким разрешением, а также улучшает качество в реальном времени. Поддерживается и Intelligent View, которая позволяет использовать несколько экранов «картинка в картинке» (PiP).

MediaTek утверждает, что новая платформа оснащена самыми быстрыми процессорами и графическими процессорами в телевизионной индустрии. Чип может работать в паре с модемами Wi-Fi 6E или 5G, чтобы обеспечить быстрое беспроводное подключение к интернету для стриминга в 8K.

Телевизоры с Pentonic 2000 начнут продаваться по всему миру в 2022 году.