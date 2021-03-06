Телевизоры
Сегодня в 15:39
Представлен складной телевизор, который можно спрятать под полом
Очень дорогое удовольствие
Представлен складной телевизор C SEED M1. Это огромное 165-дюймовое MicroLED устройство, которое можно спрятать под полом.
Отмечается, что экран новинки более энергоэффективный, чем у аналогов. Хотя нельзя сказать, что на рынке есть прямые аналоги устройства. Телевизор C SEED M1 складывается гармошкой. Это одно из преимуществ панелей MicroLED, которые можно использовать для сборки телевизоров большего размера из панелей меньшего размера. В разложенном состоянии «швов» не видно.
Как это работает, можно посмотреть на видео:
C SEED M1 доступен в золотом, чёрном и титановом цветах. Устройство оценили в $400 000! И в эту сумму даже не включена стоимость ремонтных работ, которые надо произвести, чтобы встроить телевизор в пол.