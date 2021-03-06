Представлен складной телевизор, который можно спрятать под полом

Отмечается, что экран новинки более энергоэффективный, чем у аналогов. Хотя нельзя сказать, что на рынке есть прямые аналоги устройства. Телевизор C SEED M1 складывается гармошкой. Это одно из преимуществ панелей MicroLED, которые можно использовать для сборки телевизоров большего размера из панелей меньшего размера. В разложенном состоянии «швов» не видно.

Как это работает, можно посмотреть на видео: