Представлена европейская версия первого телевизора Honor

Honor показала европейскую версию телевизора. В целом, на презентации представители компании проговаривали то же самое, что и в Китае. Напомним основные характеристики телевизора Honor Vision:
- Экран диагональю 55 дюймов занимает 94% поверхности;
- Картинку показывает с разрешением 4К, яркостью 400 нит и углами обзора до 178 градусов.
- Работает на чипсете Honghu 818, который создала сама Huawei.
- Также оснащён собственным процессором камеры AI Camera NPU и флагманским Wi-Fi процессором.
- Имеет выдвижную камеру для видеозвонков.
- Позиционируется как хаб для устройств «умного» дома.
Honor также рассказала, что телевизор является частью стратегии развития в сегменте Интернета вещей, получившую название «1 + 8 + N»,