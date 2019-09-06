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Телевизоры
Сегодня 18:15

Представлена европейская версия первого телевизора Honor

Honor Vision
В августе Huawei представила в Пекине первый телевизор под брендом Honor. Он же стал первым устройством компании на собственной операционной системе Harmony. Сегодня в Берлине стало известно, что телевизор выйдет за пределы китайского рынка.

Honor показала европейскую версию телевизора. В целом, на презентации представители компании проговаривали то же самое, что и в Китае. Напомним основные характеристики телевизора Honor Vision:

  • Экран диагональю 55 дюймов занимает 94% поверхности;
  • Картинку показывает с разрешением 4К, яркостью 400 нит и углами обзора до 178 градусов.
  • Работает на чипсете Honghu 818, который создала сама Huawei.
  • Также оснащён собственным процессором камеры AI Camera NPU и флагманским Wi-Fi процессором.
  • Имеет выдвижную камеру для видеозвонков.
  • Позиционируется как хаб для устройств «умного» дома.

Honor также рассказала, что телевизор является частью стратегии развития в сегменте Интернета вещей, получившую название «1 + 8 + N»,

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