Представлена европейская версия первого телевизора Honor

Honor показала европейскую версию телевизора. В целом, на презентации представители компании проговаривали то же самое, что и в Китае. Напомним основные характеристики телевизора Honor Vision:

Экран диагональю 55 дюймов занимает 94% поверхности;

Картинку показывает с разрешением 4К, яркостью 400 нит и углами обзора до 178 градусов.

Работает на чипсете Honghu 818, который создала сама Huawei.

Также оснащён собственным процессором камеры AI Camera NPU и флагманским Wi-Fi процессором.

Имеет выдвижную камеру для видеозвонков.

Позиционируется как хаб для устройств «умного» дома.

Honor также рассказала, что телевизор является частью стратегии развития в сегменте Интернета вещей, получившую название «1 + 8 + N»,