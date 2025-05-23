Приложения в Google TV тоже стали просить оставить отзыв и оценку

Если раньше на ТВ с такими запросами не сталкивались, то теперь разработчики смогут показывать специальные окна с просьбой оценить приложение или оставить отзыв прямо на экране устройства. Вы сможете сделать это с помощью пульта или голоса.

Если ввод на телевизоре кажется неудобным, можно выбрать вариант «Оценить с другого устройства». Тогда на ваш телефон придет уведомление.