Телевизоры
Опубликовано 23 мая 2025, 08:38
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Приложения в Google TV тоже стали просить оставить отзыв и оценку

Надоедать начали и оттуда
Google TV получила новую функцию, хоть и не самую приятную — теперь приложения на телевизоре могут запрашивать у пользователей оценки и отзывы, как это уже делают их мобильные «собратья».
Приложения в Google TV тоже стали просить оставить отзыв и оценку

© Google

Если раньше на ТВ с такими запросами не сталкивались, то теперь разработчики смогут показывать специальные окна с просьбой оценить приложение или оставить отзыв прямо на экране устройства. Вы сможете сделать это с помощью пульта или голоса.

Если ввод на телевизоре кажется неудобным, можно выбрать вариант «Оценить с другого устройства». Тогда на ваш телефон придет уведомление.

Приложения в Google TV тоже стали просить оставить отзыв и оценку

© Google

Отзывы хоть и помогают разработчикам улучшать приложения, но такие запросы могут показаться навязчивыми. Последнее слово, как всегда, за пользователями.

Источник:AndroidAuthority
Автор:Максим Многословный
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