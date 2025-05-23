Приложения в Google TV тоже стали просить оставить отзыв и оценку

Опубликовано 23 мая 2025, 08:381 мин.
Приложения в Google TV тоже стали просить оставить отзыв и оценкуНадоедать начали и оттуда
Google TV получила новую функцию, хоть и не самую приятную — теперь приложения на телевизоре могут запрашивать у пользователей оценки и отзывы, как это уже делают их мобильные «собратья».
Если раньше на ТВ с такими запросами не сталкивались, то теперь разработчики смогут показывать специальные окна с просьбой оценить приложение или оставить отзыв прямо на экране устройства. Вы сможете сделать это с помощью пульта или голоса.
Если ввод на телевизоре кажется неудобным, можно выбрать вариант «Оценить с другого устройства». Тогда на ваш телефон придет уведомление.
Отзывы хоть и помогают разработчикам улучшать приложения, но такие запросы могут показаться навязчивыми. Последнее слово, как всегда, за пользователями.