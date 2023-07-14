Приставка Apple TV обзавелась видеозвонками: для чего здесь смартфон

Чтобы FaceTime заработал на Apple TV, необходимо подключить iPhone к телевизору с помощью функции Continuity Camera. При открытии приложения FaceTime на Apple TV iPhone предлагает подключить его к телевизору. После подключения iPhone выступает в роли веб-камеры для Apple TV.

Одним из существенных преимуществ использования FaceTime на Apple TV является улучшенное качество видео. Благодаря использованию задней камеры iPhone видеозвонки на экране телевизора выглядят гораздо лучше. Добавление таких функций, как Center Stage, которая позволяет удерживать внимание на пользователе, даже когда он перемещается, еще больше усиливает эффект.