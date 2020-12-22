Продажи телевизоров вырастут из-за PS5 и Xbox Series X

Специалисты опираются в том числе на старые данные. Дело в том, что при запуске консолей предыдущего поколения — PlayStation 4 и Xbox One — поставки телевизоров выросли на 5% в следующем году.

Аналитики ожидают, что нечто похожее случится в 2021 году. Скорее всего, наибольшую выгоду получат производители телевизоров, которые предлагают характеристики для раскрытия всех возможностей консолей. Это, например, высокие разрешение и кадровая частота.

Специалисты также отметили, что перед запуском консолей предыдущего поколения в 2013 году рынок телевизоров переживал спад.