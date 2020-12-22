Телевизоры
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Продажи телевизоров вырастут из-за PS5 и Xbox Series X
Так было и после запуска консолей предыдущего поколения
Аналитики из Omdia заявили, что в 2021 году продажи телевизоров вырастут. Причиной тому является запуск новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Специалисты опираются в том числе на старые данные. Дело в том, что при запуске консолей предыдущего поколения — PlayStation 4 и Xbox One — поставки телевизоров выросли на 5% в следующем году.
Аналитики ожидают, что нечто похожее случится в 2021 году. Скорее всего, наибольшую выгоду получат производители телевизоров, которые предлагают характеристики для раскрытия всех возможностей консолей. Это, например, высокие разрешение и кадровая частота.
Специалисты также отметили, что перед запуском консолей предыдущего поколения в 2013 году рынок телевизоров переживал спад.