Просмотр телевизора снизил умственные способности

Кратко об исследованиях пишет Naked Science. В первом участвовали более 10 тысяч человек. Оно показало, что у участников, которые смотрят телевизор умеренное количество или часто, на 6,9% снижаются когнитивные функции в течение 15 лет. Под когнитивными функциями имеют в виду способность к познанию, память и т.д.

Во втором исследовании участвовал 1601 пожилой человек. Эти люди прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ). Оказалось, что у любителей телевизора меньше серого вещества.

И наконец третье исследование показало связь между просмотром телевизора и объёмом серого вещества у молодых взрослых.