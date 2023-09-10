Пять главных ошибок при выборе телевизора

Не обращать внимания на реализацию HDR. Для качественной работы этой функции требуется большое количество зон локального затемнения. Количество таких зон в разных телевизорах может различаться. Например, у недорогих моделей есть несколько десятков зон независимой подсветки, а у флагманских - несколько тысяч. Но это касается телевизоров с матрицами LCD (QLED, NanoCell, QNED и пр.), у OLED же каждый пиксель - отдельная зона локального затемнения.

Смотреть на «фейковую» частоту обновления экрана. В целом для телевизоров есть две основные частоты обновления. Это 60 Гц и 120 Гц. Изредка также вам может встретиться 144 Гц. Остальные цифры - это просто маркетинг.