Пять главных ошибок при выборе телевизора

Пять главных ошибок при выборе телевизораСтарайтесь их избегать
Телевизоры сегодня обладают таким большим количеством разных функций, что становится сложно выбрать новую модель правильно. Вот каких ошибок вам точно не стоит совершать, если хотите взять качественное устройство.
Не обращать внимания на реализацию HDR. Для качественной работы этой функции требуется большое количество зон локального затемнения. Количество таких зон в разных телевизорах может различаться. Например, у недорогих моделей есть несколько десятков зон независимой подсветки, а у флагманских - несколько тысяч. Но это касается телевизоров с матрицами LCD (QLED, NanoCell, QNED и пр.), у OLED же каждый пиксель - отдельная зона локального затемнения.
Смотреть на «фейковую» частоту обновления экрана. В целом для телевизоров есть две основные частоты обновления. Это 60 Гц и 120 Гц. Изредка также вам может встретиться 144 Гц. Остальные цифры - это просто маркетинг.
Выбирать только OLED. У этого типа матрицы есть серьёзные недостатки. Даже в 2023 году у таких матриц выгорают пиксели, причём это бывает заметно уже спустя полгода после покупки. Помимо этого OLED-панели имеют меньшую максимальную яркость белого поля.
Неоптимальная диагональ. Для комфортного просмотра отношение диагонали к расстоянию до человека должно составлять 1 к 1.5…2. Кроме того, важно, чтобы телевизор находился на уровне глаз пользователя.
Оценка качества изображения по демо-роликам в магазине. Данные видеоролики отличаются искусственно повышенной контрастностью, максимальной яркостью, высокой насыщенностью, неестественной цветопередачей.