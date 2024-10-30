QD-OLED телевизоры Samsung могут стать дешевле из-за новой технологии производства

Ранее около 20% красных и зелёных чернил терялось из-за невозможности их повторного использования, однако новая система позволяет возвращать в процесс до 80% остатков чернил.

Согласно Samsung Display, регенерация чернил позволит компании ежегодно экономить более 10 млрд вон.

Достижение высокой чистоты и оптических свойств регенерированных чернил способствует снижению себестоимости производства и делает QD-OLED телевизоры Samsung более доступными для покупателей.

Правда, это все на бумаге. Насколько компания заинтересована в снижении цен после обновления технологии производства — на данный момент неизвестно.