Раскрыта дата анонса новых телевизоров Xiaomi

На плакате показаны два телевизора — один с диагональю в 65 дюймов, а второй — в 55 дюймов. Сказать что-то ещё про новые модели нельзя: на постере не указано больше никаких характеристик, а выглядят устройства тривиально. Компания представит их народу 24 сентября.

Помимо этих двух телевизоров будут показаны ещё три устройства с экранами на 43 дюйма. Но они могут и не входить в линейку Mi TV Pro. Таким образом, на презентации ожидается шесть моделей — у старшего телевизора будут два варианта. На Mi TV Pro компания уже начала принимать предзаказы. Пользователи, сделавшие их, получат вместе с телевизорами саундбар бесплатно.

Также на мероприятии 24 сентября Xiaomi должна представить прошивку MIUI 11 и Mi 9 Pro с 5G.