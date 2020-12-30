Раскрыта особенность следующих телевизоров Samsung

Одна из новых функций — HDR10+ Adaptive. Она оптимизирует качество картинки на телевизоре в зависимости от освещённости в комнате. Как правило, HDR-контент разработан так, чтобы выглядеть лучше всего в тёмной комнате. Однако новая функция будет корректировать изображение при любом освещении. Технология использует встроенный сенсор освещённости, чтобы получать необходимые данные.

Samsung отметила, что HDR10+ Adaptive будет работать и в режиме Filmmaker Mode, который отключает алгоритмы улучшения изображения, чтобы «сохранить творческий замысел» автора кино.

Пока неясно, получат ли уже выпущенные телевизоры Samsung поддержку этой функции HDR10+ Adaptive.