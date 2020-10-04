Раскрыты новые «умные» телевизоры Nokia

Ожидается, что на мероприятии представят две модели смарт-ТВ. Телевизоры получат экраны диагональю 32 и 50 дюймов. Первый, по слухам, будет бюджетной моделью. Разрешение его дисплея будет равно FullHD (1920 × 1080 точек). Что касается второй модели, то ей обещают 4K-разрешение. То есть она будет более дорогой.

Сообщается также, что новые телевизоры получат динамики производства Onkyo, в то время как у предшественников были JBL. Предполагается, что 50-дюймовая модель будет оценена в $504, а 32-дюймовая — в $300. Когда модели выйдут на глобальный рынок, пока неизвестно.