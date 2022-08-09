Realme представила в России недорогие смарт-телевизоры

В модели Smart TV SLED 4K применяется новая технология SLED. Её суть состоит в том, что вместо моноцветового спектра подсветки (белый или синий), подложка светится тремя цветами: синим, красным и зелёным. Это обеспечивает равномерную цветопередачу, сверхширокую цветовую гамму и цветовой охват NTSC 108%.

Также ТВ оснащён аудиосистемой мощностью 24 Вт и поддерживает Dolby Audio с объёмным стереоскопическим звуком. В его основе лежит процессор MediaTek с четырехъядерной 64-битной архитектурой. Устройство работает под управлением Android TV с поддержкой голосового помощника.