Realme привёз в Россию новый компактный Smart TV 32"

Новая модель дополнит линейку уже запущенных на рынке телевизоров Realme (55’’, 50’’и 43’’). Она оснащена LED дисплеем с яркостью до 400 нит, углом обзора до 178° и поддержкой HDR10, а также технологии улучшения картинки Chroma Boost. У телевизора также есть четыре стереодинамика мощностью 24 Вт с Dolby Audio®. Устройство работает на четырёхъядерном процессоре MediaTek с памятью 1 ГБ + 8 ГБ. На телевизоре установлена система Android со встроенным Google Ассистентом и доступом к тысячам часов контента с ИВИ, Amediateka, YouTube и других сервисов.

Телевизор стоит от 16 990 рублей. Также в продажу поступает Realme 4K Smart Google TV Stick. Он добавляет Smart TV практически на любой телевизор. Устройство стоит от 4999 рублей.